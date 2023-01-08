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Сегодня, 19:03

Кафельников назвал условие, при котором Абаскаль может покинуть «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал возможный уход главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Если ему потенциально предложат поработать в «Севилье», то к гадалке ходить не нужно будет. Он примет это предложение. Что касается «Спартака», весь наш футбол находится под определенным ударом. Это те реалии, в которых нам придется долго жить. Нужно к этому привыкать.

— Кто может заменить Абаскаля в «Спартаке»?

— Вообще параллельно, кто может. Уже неважно, на первенстве двора кого угодно можно тренером поставить. Лучше или хуже от этого точно не будет.

— Как сейчас вы оцениваете игру «Спартака» при Абаскале?

— Не хочу никак оценивать. Российские команды не участвуют в еврокубках. Как можно оценивать первенство двора? Интереса особого нет за этим наблюдать, — сказал Кафельников «Спорт День за Днем».

«Спартак» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует «Зенит» с 42 очками.

Контракт Абаскаля с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kafelnikov-nazval-uslovie-ukhoda-abaskalya-iz-spartaka-
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Кафельников
3
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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