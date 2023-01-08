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Сегодня, 22:09

Аршавин: «Зениту» нужен Матвей Сафонов. Приобрел бы его за 10 миллионов евро, даже не думая»

Алина Савинова
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургскому клубу нужно приобрести вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные — нет. Приобрел бы я Сафонова за 20 миллионов евро? Нет, за 10 миллионов евро. За десять надо брать, даже не думая.

Реален ли этот трансфер? Я думаю, если бы «Зенит» действительно хотел Сафонова, он бы заплатил любые деньги. Но мы становимся более разумным клубом", — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

В текущем сезоне чемпионата России Сафонов сыграл 17 матчей, пропустил 29 мячей и в 5 встречах отыграл на ноль.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка.

 

Андрей Аршавин
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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