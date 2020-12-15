КДК РФС не стал выносить решения по конфликту, произошедшему после матча «Сочи» — «Спартак». Причина — нехватка материалов, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Решение будет вынесено на следующем заседании.

Ранее стало известно, что заседание КДК РФС 15 декабря по встрече 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) не станут переносить.

Прежде красно-белые просили его отложить, так как главный тренер команды Доменико Тедеско не сможет на нем присутствовать из-за перелета в Санкт-Петербург.

16 декабря «Спартак» сыграет с «Зенитом» на «Газпром Арене». Московский клуб с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, у питерцев — 38.