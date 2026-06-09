Гусев рассказал о предстоящей встрече с тренером Ла лиги: «Хочу понять, чем мы отличаемся»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своих планах.

— Перед интервью вы рассказали, что планируете одну рабочую встречу. Раскроете детали?

— Да, в ближайшую неделю планирую увидеться с одним из тренеров Ла лиги. Я уже в Испании. Хочу поговорить именно с этим специалистом, задать вопросы по тренировочному процессу и понять, как все работает у них и чем мы отличаемся.

— Звучит так, будто вы планируете найти объяснение, почему в РПЛ так часто приглашают иностранцев?

— В том числе и это мне любопытно. Может, реально есть отличия. Но я говорю не со злости. Мне реально интересно, — сказал Гусев «СЭ».

Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Месяц спустя его утвердили в роли главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца, который сменил Гусева.

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