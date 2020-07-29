Источник: Гайч перешел в ЦСКА

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА, сообщает сайт Mundo Azulgrana.

Сообщается, что сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро. Контракт будет рассчитан на пять лет, в нем будет прописана сумма отступных в 30 миллионов евро.

21-летний форвард прошел тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, футболист сможет прибыть в Россию. Результаты появятся в четверг.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.