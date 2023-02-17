Источник: футболистам «Ростова» с октября не выплачивают зарплату

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Футболисты «Ростова» больше трех месяцев не получают зарплату, сообщает РИА «Новости».

«Последняя зарплата была за октябрь», — сказал источник информационного агентства.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ: в 17 матчах команда Валерия Карпина набрала 35 очков.

22 февраля «Ростов» сыграет против «Урала» в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ Кубка России.