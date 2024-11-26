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Сегодня, 20:46

Клубы из Франции, Англии, Испании и Португалии проявляют интерес к Угальде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Манфред Угальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», клубы из Франции, Англии, Испании и Португалии проявляют интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

Многим в Европе нравится стиль игры форварда. Во многих клубах Угальде сравнивают с бывшим нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Футболист возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ. В FONBET Кубке России в активе форварда 1 гол в 3 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в 9 миллионов евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Источник: Финансовый директор «Крыльев Советов» уволен из клуба
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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