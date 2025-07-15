Источник: Файзуллаев близок к переходу из ЦСКА в «Башакшехир» за 7,5 миллиона евро плюс бонусы

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев близок к переходу в «Башакшехир» за 7,5 миллиона евро, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Отмечается, что в сделке также предусмотрены бонусы. Турецкий клуб ведет активные переговоры с армейцами и готов выплатить всю сумму одним платежом.

7 июля в «Башакшехире» заявили «СЭ», что у них нет информации об интересе к 21-летнему узбеку.

В прошлом сезоне Файзуллаев сыграл 27 матчей за ЦСКА в РПЛ, забив 2 мяча и отдав 4 голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.