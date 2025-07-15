«Динамо» готово рассмотреть предложения по Лещуку

Как стало известно «СЭ», «Динамо» готово рассмотреть варианты с арендой 29-летнего голкипера Игоря Лещука.

За последний год серьезно прибавили 21-летний белорус Андрей Кудравец и 19-летний воспитанник академии Курбан Расулов, которые уже рассматриваются как достойная замена первому номеру Андрею Луневу, если тот не сможет сыграть. Поэтому бело-голубые не станут удерживать Лещука, чтобы тот получал игровую практику.

В сезоне-2024/25 29-летний голкипер провел за бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и 2 раза сыграл на ноль. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.