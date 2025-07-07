В «Башакшехире» отреагировали на информацию об интересе к Файзуллаеву

Пресс-атташе турецкого футбольного клуба «Башакшехир» Гохан Йылмаз прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Файзуллаев? У нас нет информации о том, про что вы говорите», — сказал Йылмаз «СЭ».

7 июля сообщалось, что ЦСКА пытается удержать Файзуллаева и не хочет отпускать футболиста на фоне возможного предложения «Башакшехира».

В прошедшем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 39 матчей за армейцев, 3 гола и 8 голевых передач.