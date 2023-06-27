Источник: «Факел» сделал запрос в «Рубин» по аренде полузащитника Безрукова

«Факел» отправил официальный запрос в «Рубин» по вопросу возможной аренды полузащитника Руслана Безрукова, сообщает Metaratings.ru.

Футболист, которого казанцы приобрели у «Нефтехимика» в августе 2022 года за 20 миллионов рублей, провел в сезоне-2022/23 первой лиги 24 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Соглашение игрока с «Рубином» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.