Источник: «Факел» сделал запрос в «Рубин» по аренде полузащитника Безрукова
«Факел» отправил официальный запрос в «Рубин» по вопросу возможной аренды полузащитника Руслана Безрукова, сообщает Metaratings.ru.
Футболист, которого казанцы приобрели у «Нефтехимика» в августе 2022 года за 20 миллионов рублей, провел в сезоне-2022/23 первой лиги 24 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Соглашение игрока с «Рубином» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.
Источник: Metaratings
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