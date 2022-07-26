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Судейство

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Источник: ЭСК РФС увидел две ошибки главного судьи в матче «Краснодар» — «Спартак». Соболева должны были удалять с поля

Иван Шитик
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала две ошибки судьи Кирилла Левникова в матче 2-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4). Эксперты посчитали, что арбитр допустил ошибку, когда не удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Об этом 26 июля в эфире программы «Правила игры» на телеканале «Матч Премьер» сообщил журналист Дмитрий Жичкин.

«Сегодня состоялась экспертно-судейская комиссия при РФС, результаты которой будут в среду. Но по нашей информации, именно этот эпизод принято считать следующим образом: было две ошибки — и локоть, и неспортивное поведение. То есть, по идее, Соболев должен был быть удален с поля», — сказал Жичкин.

В первом тайме матча с «Краснодаром» Соболев вступил в перепалку с футболистами и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.

Александр Соболев
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
23
6
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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