Источник: ЭСК РФС увидел две ошибки главного судьи в матче «Краснодар» — «Спартак». Соболева должны были удалять с поля

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала две ошибки судьи Кирилла Левникова в матче 2-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4). Эксперты посчитали, что арбитр допустил ошибку, когда не удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Об этом 26 июля в эфире программы «Правила игры» на телеканале «Матч Премьер» сообщил журналист Дмитрий Жичкин.

«Сегодня состоялась экспертно-судейская комиссия при РФС, результаты которой будут в среду. Но по нашей информации, именно этот эпизод принято считать следующим образом: было две ошибки — и локоть, и неспортивное поведение. То есть, по идее, Соболев должен был быть удален с поля», — сказал Жичкин.

В первом тайме матча с «Краснодаром» Соболев вступил в перепалку с футболистами и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.