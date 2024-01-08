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Сегодня, 14:48

Источник: «Зенит» объявит о трансфере Артура 8 января

Алина Савинова
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«Зенит» должен объявить о подписании форварда «Палмейраса» Артура Гимарайнса в понедельник, 8 января, сообщил журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация о том, что сумма в 18 миллионов евро за трансфер нападающего будет выплачена петербургским клубом по схеме 15 миллионов евро + 3 миллиона евро в виде бонусов.

В 2023 году 25-летний Артур забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 59 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах и стал чемпионом Бразилии. Действующий контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до декабря 2027 года.

«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на втором месте в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга набрала 36 очков в 18 турах.

Источник: https://t.me/donaleixo/1458
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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Спартак

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