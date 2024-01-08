Источник: «Зенит» объявит о трансфере Артура 8 января

«Зенит» должен объявить о подписании форварда «Палмейраса» Артура Гимарайнса в понедельник, 8 января, сообщил журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация о том, что сумма в 18 миллионов евро за трансфер нападающего будет выплачена петербургским клубом по схеме 15 миллионов евро + 3 миллиона евро в виде бонусов.

В 2023 году 25-летний Артур забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 59 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах и стал чемпионом Бразилии. Действующий контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до декабря 2027 года.

«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на втором месте в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга набрала 36 очков в 18 турах.