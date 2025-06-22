Футбол
22 июня, 09:59

Источник: Даку может заработать около 1,5 миллиарда рублей по новому контракту с «Рубином»

Руслан Минаев
Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Рубин» предложил новый контракт нападающему Мирлинду Даку, сообщает Sport Baza.

По информации источника, казанский клуб хочет продлить с 27-летним албанцем соглашение до 2029 года. Игроку предлагают зарплату в размере 200 миллионов рублей за сезон. Также Даку будет ежегодно получать подписной бонус в размере 150 миллионов рублей, не считая бонусов.

Ранее стало известно о срыве трансфера форварда в «Зенит». Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8 миллионов евро.

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
  • Я Знаю Историю

    Вряд ли подписной бонус каждый год будет. Вообще не понимаю, за что его платят игрокам, когда контракт увеличивают. Не нравится? Иди туда, где дадут

    23.06.2025

  • spor71917

    Засранец! Только за последние сутки ты жидко обделался 19й раз!:laughing::laughing:

    23.06.2025

  • Саша

    Собрание всех пациентов Канатчиковых Дач и обсуждение насущных проблем с изобретением русского языка с нуля из нерусских слов и букв никак не коррелирует с возможной зарплатой Мирлинда Даку, вероятно сгенерированной ИИ - Искусственный Источник.

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ой , а где же Вовка Ленин ?? Где его благородный гнев?))

    22.06.2025

  • spor71917

    А у меня со старыми кб хроникёрами - Вонями подретузными вообще НИКАК = НАСРАНО ! 10 человек его звали вернуться на СЭ___Гы-гы ) ЭтожЪ надо:innocent:

    22.06.2025

  • lvb

    Вадик, то шо ты отъявленный дебилоид.. давно известно. А с дебилоидами у меня коротко. ПНХ, ТБО бомжового мешкового типа, собранные в пакет образца 1984 года, зенитовскими глорами. Соси палас, тебн понравится)

    22.06.2025

  • spor71917

    Попробуйте с ним также по-хамски (не перебарщивайте), как и Я. С тех пор он мне НЕ пишет, хотя возможно и "полковник" из-за границы...:sunglasses:

    22.06.2025

  • spor71917

    Как говорил тов Сухов:- Это Вряд ли! Или просто очередная ЛОЖЬ! Русский язык невозможно знать "на 5++" В нашем классе никто не имел "5" по-русскому, а вот по литературе "5" было почти у 2/3, даже у троешников... На сайте СЭ ты хам и быдло (овцепас) №1 (имхо разумееЦа)

    22.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Нет. Я малёха тролю.

    22.06.2025

  • Сергей С

    ну во , теперь всегда в плюсах, всего несколько акков сделать и настроение лучше, да и вообще

    22.06.2025

  • EAst17

    Монетами выдайте ему

    22.06.2025

  • Medovar

    И вам, и вашим собратьям, задающим вопросы, на которые они знают ответы, чтобы минусовать: как получается, что будучи "спонсорами" всея России, вы берете кредиты на сотни млрд. рублей не в своих республиканских банках?

    22.06.2025

  • Динамов

    Желтушный бред. И дело не только в том, что таких денег (4 млн баксов) нет в Рубине, а в том, что такие деньги вообще никто в мире не будет платить игроку ценой 8 млн евро.

    22.06.2025

  • Medovar

    Чтобы вам было понятно, реформу я упомянул т.к. Деп предложил подготовить проект закона. Это к тому, что у нас много законопроектов, от которых подчас нет пользы. Что касается реформы вежливости, здесь надо сказать, что некоторые морально-этические нормы могут быть преданы забвению, попраны или, наоборот, оставаться незыблемыми с течением времени. Добавлю, что "вы" иногда может использоваться для подчеркнутого дистанцирования от субъекта, к которому испытывают антипатию, факт знакомства здесь роли не играет. "Вы" используют в обращении к людям старшего возраста, звания, уважительно и в знак признания заслуг, и в контексте коллегиальности. Ты не всегда бывает панибратским. Среда, где не обращают внимания на такт и тон, в т.ч. и Интернет. "Ты" встречается и в речи некоторых "больших" руководителей, приобретая при этом характерный барский оттенок.

    22.06.2025

  • zoolord

    Ради интереса, а зачем?

    22.06.2025

  • zoolord

    Нужно Спаму забирать вместо Заболотного.

    22.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    20 лямов баксов для Рубина - это копейки...:joy::joy::joy: Ждем новый обанкротившийся клуб:joy:

    22.06.2025

  • lvb

    Приветствую. Наверное я первым убедился что с кабардинским овцепасом/овцебыком общаться бесполезно. Это хам и быдло. Вы второй? Поздравляю Вас, Вы первый кто поверит мне по этому вопросу адназначна. К моему русскому просьба не придираться. Пишу как хачу, но правила русского языка в школе знал на 5++).

    22.06.2025

  • Medovar

    Вы думцев-пенсионеров имеете ввиду? Сколько же можно?..

    22.06.2025

  • Medovar

    В данной статье речь о Даку и Рубине, или про Газпром? Заметил, что самомнения у "вас" выше крыши - получается, что вся Россия живёт за ваш счёт.

    22.06.2025

  • Паснаход

    Кто кого одаривает? Татарстан - богатая, развитая республика-донор. В отличие, скажем, от дотационной Чечни. У нас своя (!) нефть, и мы спонсируем всю Россию. А вот Газпрём добывает газ в Ленинградской области? А другие нефтяные клубы? Вопрос риторический.

    22.06.2025

  • Medovar

    Хотя "вы" и является формой вежливого обращения к собеседнику, но написание Вы/Вас с большой буквы не в начале предложения не является нормой, если речь не идет о деловой переписке или о письменном обращении к должностному лицу. То, что было до 1917 года, обсуждать, наверное, нет смысла, ведь были реформы русского языка уже в советское время, и даже совсем недавно. Последняя вызвала немало вопросов. Должен ли простой гражданин вносить законопроекты в ГД? Что тогда будут делать депутаты, которые, хотя и назывались народными, но большей частью сегодня на плаву благодаря "партийным спискам"? Некоторые министры и слово "праздник" пишут с ошибкой. Что же касается Бога, то у каждого он свой. У кого-то Бог, у кого-то Б-г, у кого-то бог, а кое у кого божок. Кроме того, очевидно, нет смысла отрицать наличие заимствований: депутат, школа, дурак, цирк и многие др. Даже название любимого вами магазина " Семишагофф" имеет отсылку к англ.яз., в котором off-отсутствие чего-то

    22.06.2025

  • Братчанин

    350 лямов в сезон - за что?:sob: Он в каждом матче делает покер?

    22.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Видимо я ошибся, обращаясь к Вам за разъяснением. Вы оказались не прикрытым хамом. Вы оскорбляете собеседника, прячась за своей демагогией от ответа на заданный вопрос. И делая из себя знатока не только русского языка, но и истории, и медицины. Повторю вопрс. Как так случилось, что обращение на "ВЫ" является неотемлемой частью культурного общения между людьми. В некоторых семьях, особенно до 1917 года так обращались к своим родителям. Наверное они все дебилы и пациенты психушек? Или не всё в порядке с мозгами у Вас?

    22.06.2025

  • Valekka

    Весьма сожалею,что у вашего лечащего врача сегодня выходной и он не может ответить на вопросы пациента.Надо подождать до завтра,он придёт и пояснит,что Великий Пётр ввёл обращение на "вы" к лицам выше рангом-начальникам,чтобы выделить их сан! Но он не велел так обращаться к дебилам,подобным вам,пациентам психушек,тем более нерусским,ибо русский человек обязан знать и свою историю, историю развития языка,историю развития культуры своей нации,своего народа.И так как вас это не касается,ибо дурачок не подлежит ни порицанию,ни осмеянию,то просто надо принять успокоительное и попытаться заснуть,а завтра придёт врач и позаботится о покое,снимет неопределённость!

    22.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Долой все не нужные траты на спорт и футбол в частности!!!! Все деньги пенсионерам!!!!!

    22.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Если это правда, то Рубин перебил предложение Зенита. Но, я всё же сомневаюсь в возможностях Казанского клуба на такие траты.

    22.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Простите ради бога за вопрос не по теме. Вы уже подали в Госдуму проект Закона об изменении правил русского языка? В частности об отмене обращения на "ВЫ", как исторически чуждого и даже оскорбительного явления в общении простых людей. Ещё раз извините. Может быть я не правильно к Вам обратился со словами: "ради бога"? Бога ведь нет. Я совсем запутался в своём родном русском языке. Обращаюсь к Вам за пояснениями, как к большому знатоку оного. Заранее, великодушное спасибо за компетентный ответ.

    22.06.2025

  • Bibigon2020

    звучит как бред даже в "жирные" для РПЛ года столько платили считаным игрокам - Малком (3,8) Иванович (~4) Чорлука(4,2)

    22.06.2025

  • Valekka

    В отличие от Реалов и Барселон,которые имеют огромные доходы от телевидения, рекламы,продаж атрибутики,полных трибун,спонсорских договоров,продаж игроков и т.д,в РПЛ нет ни одной статьи получения больших дивидендов.Каким же образом клубы РПЛ с низкой посещаемостью,копеечными доходами от телевидения и рекламы,при минимуме спонсорских влияний идут на такие контракты? На поверхности только один ответ : незаконные манипуляции с финансами. Ни один бизнессмен не пойдёт на заранее убыточную деятельность!!

    22.06.2025

  • Medovar

    Вполне прогнозируемо, ведь Россия-исламский мир. Московские банкиры на миллиарды рублей одаривают казанского раиса, получая конфессиональные награды. Клуб платит огромные деньги албанскому экстремисту, которого, по-хорошему, надо отправить к Хашиму Тачи - косовскому террористу и покровителю черных трансплантологов. И пусть с другим таким же косоваром Джыртданом Шейкири показывают птичку свою, играя за сборную своей страны.

    22.06.2025

  • Смерть сусликам

    А потом опять будут в долгах и вылетать в первую лигу?

    22.06.2025

  • а может кто подскажет - сколько стоит газифицировать красноярск? а то кажется он до сих пор без газа сидит

    22.06.2025

  • Millwall82

    Охренеть, 3,5 млн евро каждый сезон косоварскому бревну. В Рубине.

    22.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Даку выбрал Рубин вместо Зенита . О чём это говорит ? Зенит не смог предложить больше или сопоставимые деньги

    22.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Ежегодный подписной бонус? Чё за бред? То есть заштатный по европейским меркам форвард будет получать, в заштатном по Российским меркам клубе больше 4 млн баксов?))

    22.06.2025

    • Сулейманов обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Ростов»

    Иранский игрок махачкалинского «Динамо» не может покинуть родину: «Пока положительных процессов нет»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

