Источник: Даку может заработать около 1,5 миллиарда рублей по новому контракту с «Рубином»

«Рубин» предложил новый контракт нападающему Мирлинду Даку, сообщает Sport Baza.

По информации источника, казанский клуб хочет продлить с 27-летним албанцем соглашение до 2029 года. Игроку предлагают зарплату в размере 200 миллионов рублей за сезон. Также Даку будет ежегодно получать подписной бонус в размере 150 миллионов рублей, не считая бонусов.

Ранее стало известно о срыве трансфера форварда в «Зенит». Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8 миллионов евро.

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.