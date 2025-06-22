Иранский игрок махачкалинского «Динамо» не может покинуть родину: «Пока положительных процессов нет»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с иранским полузащитником Мохаммаджавадом Хоссейннеджадом.

«К сожалению, никаких решений нет. Клуб занимается этим вопросом. Пока положительных процессов, что игрок у нас на сборе, нет. Джавад говорит, что находится в безопастности», — сказал Газизов «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

Хоссейннеджад выступает за махачкалинское «Динамо» с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 21-летний иранец забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.