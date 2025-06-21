Сулейманов обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Ростов»

Нападающий Тимур Сулейманов после перехода в «Ростов» заявил, что будет скучать по болельщикам «Локомотива».

Южане объявили о трансфере 25-летнего форварда в субботу, 21 июня.

«Дорогие друзья, любимые болельщики, я буду скучать по вам. Надеюсь, мы не прощаемся. Я уеду и буду ждать опять встречи с вами», — сказал футболист в видео, опубликованном в Telegram-канале московского клуба.

Сулейманов является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне он провел 40 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.