Источник: ЦСКА согласовал трансфер Садулаева из «Ахмата» за 7 миллионов евро

ЦСКА и «Ахмат» договорились о сумме трансфера полузащитника грозненцев Лечи Садулаева, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, армейцы заплатят за 25-летнего вингера 7 миллионов евро плюс еще один миллион в качестве бонусов. Сейчас клубы обсуждают сроки платежей — «Ахмат» хочет получить всю сумму за год, а ЦСКА хочет выплачивать ее в течение 2,5 года.

Садулаев является воспитанником «Ахмата». В прошедшем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.