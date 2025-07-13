Зорин о матчах «Спартака» с «Динамо»: «Всегда было дерби, как с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос «СЭ» о принципиальности матчей против «Динамо».

— Насколько усилилась принципиальность матчей против «Динамо» с приходом Карпина?

— Всегда было дерби, как с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом», с топовыми командами. Поэтому «Спартак» всегда настраивается на такие матчи. Не думаю, что с приходом тренера как-то очень усилится эта борьба. Она как была всегда, так и останется, — сказал Зорин «СЭ» после ничьей в товарищеском матче против «Крыльев Советов» (2:2).

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня 2025 года, он подписал контракт с московским клубом на три года. До этого специалист возглавлял «Спартак» с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года.

В сезоне-2025/26 «Спартак» сыграет с «Динамо» в 8-м и 18-м турах РПЛ.