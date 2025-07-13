Мостовой: «Спартак» может купить 7 игроков и продать еще 7. Это проблема для клуба и его болельщиков»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о трансферной политике красно-белых.

«Спартак» может купить 7 игроков и продать еще 7. Проблема ли это для клуба? Для клуба и его болельщиков это проблема, а для футболистов — нет. Они пришли, заработали и ушли. Кто-то назовет мне хоть приблизительно основной состав «Спартака», который был 2 года назад? Поверьте, 9 из 10 человек не угадают. Кто-то назовет мне людей, которые занимаются трансферами? Никто не вспомнит их фамилий. За последние 5 лет сколько спортивных директоров, генеральных директоров, селекционеров сменилось... И все приходят с лозунгами: «Мы сейчас сделаем это, то, другое, иное!». А потом заработают, в карман положат и улетят. И все», — сказал Мостовой «СЭ».

Этим летом «Спартак» подписал нападающего Антона Заболотного. Помимо этого, в клуб вернулись из аренд полузащитники Максим Лайкин и Даниил Зорин, а также форварды Виталий Шитов и Игорь Дмитриев.

Команду покинули защитники Миенти Абена и Павел Маслов, а также полузащитник Михаил Игнатов. Все трое ушли из «Спартака» в связи с истечением сроков контрактов. Хавбек красно-белых Антон Зиньковский перешел в «Сочи» на правах аренды.