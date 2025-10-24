Источник: ЦСКА летом хотел подписать форварда «Фламенго» Уоллеса Яна за 10-12 миллионов евро
ЦСКА летом связывался с агентами нападающего «Фламенго» Уоллеса Яна, сообщает Legalbet.
Армейцы готовы были заплатить за 20-летнего бразильца 10-12 миллионов евро. Сторона игрока заявила, что сделка невозможна, так как «Фламенго» хочет выручить от трансфера не менее 25 миллионов.
Отмечается, что на форварда претендовал «Зенит», а также клубы АПЛ «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».
Контракт Яна с «Фламенго» действует до конца 2027 года. Он провел за клуб 29 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативных паса.
Источник: legalbet.ru
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|2
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|6
|
3
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
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|5
|
7
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|1
|1
|1
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|4
|
8
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
9
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|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
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|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
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|3
|1
|0
|2
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|3
|
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|Ахмат
|3
|0
|2
|1
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|
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|3
|0
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|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
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|2
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|1
|
16
|Акрон
|3
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|2
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|1
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
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|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
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|Г
|
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Максим Глушенков
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|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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