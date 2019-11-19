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Источник: бюджетное финансирование «Крыльев Советов» будет сокращено

02:35
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Руководство Самарской области намерено сократить бюджетное финансирование «Крыльев Советов», сообщают «Известия». Бюджет команды на следующий сезон не изменится и составит 1,6 млрд рублей. Ожидается, что половина средств должна прийти от частных инвесторов, тогда как в настоящий момент эта доля составляет 1/3.

— Бюджет останется на уровне нынешнего года, — рассказал заместитель губернатора Самарской области Александр Фетисов. — Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров.

Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить нагрузку на область. Задача на следующий год — достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую — частные партнеры.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/944474/aleksei-fomin/podrezhut-kryliam-futbolnomu-klubu-v-samare-ishchut-chastnykh-investorov

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