Источник: Борис Ротенберг станет гендиректором «Локомотива»
11:02
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в ближайшее время может стать гендиректором клуба, сообщает Telegram-канал «Честность — не порок».
По данным источника, это произойдет либо зимой, либо ближайшим летом. Спортивным директором «железнодорожников» станет еще один бывший футболист, имя которого не называется.
На данный момент 34-летний Ротенберг не объявлял о завершении карьеры, хотя в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ не провел ни одного матча. Генеральным директором «Локомотива» сейчас является Василий Кикнадзе.
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