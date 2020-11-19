Источник: Борис Ротенберг станет гендиректором «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в ближайшее время может стать гендиректором клуба, сообщает Telegram-канал «Честность — не порок».

По данным источника, это произойдет либо зимой, либо ближайшим летом. Спортивным директором «железнодорожников» станет еще один бывший футболист, имя которого не называется.

На данный момент 34-летний Ротенберг не объявлял о завершении карьеры, хотя в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ не провел ни одного матча. Генеральным директором «Локомотива» сейчас является Василий Кикнадзе.