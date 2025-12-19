Источник: Барко является приоритетной трансферной целью «Палмейраса»

«Палмейрас» сделал полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко своей главной трансферной целью, сообщает BolaVIP. Клуб уже пытался приобрести аргентинца летом 2025-го.

По данным источника, президент «Палмейраса» Лейла Перейра и главный тренер Абель Феррейра активно ищут универсального футболиста для атаки. В 25-летнем полузащитнике бразильский клуб видит идеальное соответствие своим требованиям.

Сообщается, что Барко в последние месяцы стал задумываться над возможным возвращением в Южную Америку.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2025/26 Барко сыграл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.