Источник: Барко согласовал контракт с «Фламенго»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко близок к переходу во «Фламенго», сообщает O Dia.

По информации источника, 26-летний аргентинец согласовал контракт с бразильским клубом. В ближайшее время «Фламенго» предложит «Спартаку» за игрока 14 миллионов евро. Утверждается, что сам футболист хочет вернуться в Южную Америку, чтобы иметь шансы сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира в 2026 году.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей, забил 14 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 14 миллионов евро.