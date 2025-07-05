Экс-игрок «Химок» Ориньо: «Осенью я ставил такую цель — бороться за чемпионство»

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» прокомментировал свои слова о возможной борьбе за чемпионство в РПЛ в начале прошлого сезона.

— В начале сезона ты сказал, что «Химки» будут бороться за чемпионство. Не жалеешь об этих словах?

— У нас действительно была хорошая, крепкая команда. На каждой позиции опытные игроки, которые могли достичь серьезного результата. Сначала мы сыгрались, а потом стали стабильно набирать очки. И весну мы начали хорошо, набрав семь баллов за четыре матча. Очень обидно, что потом нефутбольные причины помешали достичь серьезного результата. Это сильно отразилось на нашей психологии. Ты не можешь спокойно выходить на поле и концентрироваться на игре, когда понимаешь, что ничего не получишь за это.

— Но, кажется, что ты переоценил «Химки». У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» состав был сильнее.

— Мне так не казалось (смеется). Осенью я ставил такую цель — бороться за чемпионство. А весной были совсем другие задачи и мысли.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.