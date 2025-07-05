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Экс-игрок «Химок» Ориньо: «Осенью я ставил такую цель — бороться за чемпионство»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» прокомментировал свои слова о возможной борьбе за чемпионство в РПЛ в начале прошлого сезона.

— В начале сезона ты сказал, что «Химки» будут бороться за чемпионство. Не жалеешь об этих словах?

— У нас действительно была хорошая, крепкая команда. На каждой позиции опытные игроки, которые могли достичь серьезного результата. Сначала мы сыгрались, а потом стали стабильно набирать очки. И весну мы начали хорошо, набрав семь баллов за четыре матча. Очень обидно, что потом нефутбольные причины помешали достичь серьезного результата. Это сильно отразилось на нашей психологии. Ты не можешь спокойно выходить на поле и концентрироваться на игре, когда понимаешь, что ничего не получишь за это.

— Но, кажется, что ты переоценил «Химки». У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» состав был сильнее.

— Мне так не казалось (смеется). Осенью я ставил такую цель — бороться за чемпионство. А весной были совсем другие задачи и мысли.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

Ориньо.«Не выплатили зарплату за пять месяцев, а Садыгов меня вообще заблокировал». Интервью Ориньо о «Химках» и России
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Футбол
РПЛ
ФК Химки
Ориньо
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Источник: Барко согласовал контракт с «Фламенго»

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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