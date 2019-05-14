Источник: Алекперов и Федун обсудят на совете директоров продажу клуба

Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и вице-президент ПАО "Лукойл", владелец "Спартака" Леонид Федун приехали на совет директоров красно-белых, чтобы обсудить на нем вариант продажи клуба, информирует Телеграм-канал "Незыгарь".

Заседание проходит сегодня в Москве. На нем ожидается принятие ряда важных решений о будущем клуба. В частности, будет решаться вопрос о том, кто будет руководить им.

Кроме того, может определится судьба Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и других игроков.

Кто будет руководить "Спартаком". Live совета директоров!