Источник: «Зенит» сделал предложение по защитнику «Лацио» Нуну Таварешу

«Зенит» сделал предложение «Лацио» по защитнику Нуну Таварешу, сообщает журналист Мустафа Каратас.

По информации источника, итальянский клуб требует высокую сумму за возможный трансфер 25-летнего португальца, так как 35 процентов от будущей продажи защитника получит «Арсенал». Отмечается, что предложение по Таварешу также сделал «Аль-Иттихад», при этом сам футболист хочет перейти в «Бешикташ».

В сезоне-2025/26 на счету Тавареша 10 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей. Действующее соглашение игрока с «Лацио» рассчитано до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.