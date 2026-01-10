«Ахмат» объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Кенжебека

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника Галымжана Кенжебека.

Контракт с 22-летним игроком рассчитан на 4,5 года.

Ранее Кенжебек с лета 2025 года выступал за «Елимай». В составе казахстанской команды он провел 11 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Также на счету футболиста 10 игр и 3 гола за сборную Казахстана.

«Ахмат» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.