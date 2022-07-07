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Алаев: «Я сегодня покинул пост президента Первой лиги и готов работать в РПЛ»

Александр Алаев заявил, что готов работать в РПЛ
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполняющий обязанности президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что готов работать в организации.

«Клубы меня выдвинули, за что я им благодарен. Я сегодня покинул пост президента Первой лиги и пост генсека РФС. Это говорит о том, что я готов работать в РПЛ», — сказал Алаев.

Также исполняющий обязанности президент РПЛ рассказал о своих главных задачах.

«Главная задача для меня сейчас — решить вопросы по Кубку лиги и Кубку России. Я пока не знаком с коллективом, не до конца знаком с контрактами, стратегией. Я бы отметил две вещи, которые нужно изменить. Важно найти баланс между лигой и РФС. Ваши коллеги иногда называют лигу «лигой приколов». Главной задачей является снять вопросы с решений по календарю, КДК, мест проведений определенных матчей. Мне бы хотелось, чтобы все решения были для всех прозрачны. Чтобы не было ощущения, что решения принимаются в пользу определенных клубов. Хотелось бы, чтобы мы перестали считать нашу лигу «лигой приколов». Моя задача уйти от этого, навести порядок. Вторая задача — развивать коммерческий потенциал лиги. РПЛ — главное спортивное мероприятие в стране», — заявил он.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ.

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РФС
Александр Алаев
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