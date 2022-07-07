Алаев рассказал, что еще не оформил паспорт болельщика

Александр Алаев заявил, что еще не оформил паспорт болельщика.

«Я пока не оформлял паспорт болельщика. Вчера на собрании ряд клубов поднимал эту тему. На этой неделе будет запланирован круглый стол с участием представителей клубов и Минцифр. Мы дадим возможность обсудить этот вопрос. Многим сотрудникам клубов пришли отказы в получении, мы поэтому и собираемся», — сказал Алаев.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале. Однако многие пользователи сообщали, что происходил сбой во время попытки сделать себе карту болельщика на сайте Госуслуг.