Алаев — о Хачатурянце: «Он просто не успел навести порядок. У него бы получилось»
Исполняющий обязанности президента российской премьер-лиги Александр Алаев высказался по поводу календаря РПЛ и об уходе Ашота Хачатурянца с поста.
«Мне бы хотелось, чтобы через год мы не обсуждали вопросы календаря вообще. Хочется, чтобы таких вопросов не возникало. В этом я вижу главную задачу. Нужно сделать механизм принятия решений предельно понятным. Я знаю, как работает РФС. Я готов к диалогу. Чем больше у вас будет возможностей задать мне вопрос, тем больше болельщики будут понимать, что все действительно проходит открыто.
Почему не получилось у Хачатурянца? Ашот Рафаилович просто не успел навести порядок. У него бы получилось. Ему просто не хватило времени. Результаты в судейской сфере говорят сами за себя. Но на все нужно время», — сказал Алаев.
27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -