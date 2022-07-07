Исполняющий обязанности президента российской премьер-лиги Александр Алаев высказался по поводу календаря РПЛ и об уходе Ашота Хачатурянца с поста.

«Мне бы хотелось, чтобы через год мы не обсуждали вопросы календаря вообще. Хочется, чтобы таких вопросов не возникало. В этом я вижу главную задачу. Нужно сделать механизм принятия решений предельно понятным. Я знаю, как работает РФС. Я готов к диалогу. Чем больше у вас будет возможностей задать мне вопрос, тем больше болельщики будут понимать, что все действительно проходит открыто.

Почему не получилось у Хачатурянца? Ашот Рафаилович просто не успел навести порядок. У него бы получилось. Ему просто не хватило времени. Результаты в судейской сфере говорят сами за себя. Но на все нужно время», — сказал Алаев.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ.