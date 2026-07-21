«Локомотив» подписал новое соглашение с воспитанником клубной академии Голубевым

«Локомотив» объявил о заключении нового договора с нападающим Владиславом Голубевым.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано до мая 2031 года.

Голубев является воспитанником академии «Локомотива». В этом году он стал одним из лидеров молодежной команды железнодорожников и прошел летние сборы с основой.

За молодежку «Локомотива» на счету нападающего 11 матчей, в которых он отметился 6 голами и 3 результативными передачами.