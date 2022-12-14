В «Зените» рассказали, когда начнут переговоры по контрактам с Ловреном и другими футболистами

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб планирует провести переговоры с футболистами команды, у которых истекают контракты.

«Когда клуб будет вести переговоры с игроками, у которых истекают контракты? Как раз на сборах в Катаре мы этим и займемся», — приводит ТАСС слова Медведева.

Летом 2023 года заканчиваются контракты у четверых футболистов «Зенита»: Деяна Ловрена, Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева и Далера Кузяева.

«Зенит» проведет первый зимний сбор с 15 по 28 января в Дохе (Катар). Второй сбор планируется с 1 по 14 февраля в ОАЭ.