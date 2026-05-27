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Тимур Гурцкая: «Трансфер Батракова в «ПСЖ» как никогда близок. Он может сразу уехать в аренду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о прогрессе в переговорах по переходу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

26 мая 20-летний россиянин стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии портала Transfermarkt. Теперь его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Алексей Батраков.Батраков снова вырос в цене. Теперь он самый дорогой футболист РПЛ, по версии Transfermarkt

«Не хочу ничего анонсировать. Придет время — скажу. Но побаиваюсь, что мне придется извиняться в черной водолазке, потому что трансфер Батракова в «ПСЖ» как никогда близок. Он на год может уехать сразу в аренду из клуба, это тоже возможно», — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат».

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма, прописанная в качестве отступных для европейских клубов за трансфер Батракова составляет 20 миллионов евро.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах.

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Алексей Батраков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
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