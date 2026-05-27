Тимур Гурцкая: «Трансфер Батракова в «ПСЖ» как никогда близок. Он может сразу уехать в аренду»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о прогрессе в переговорах по переходу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

26 мая 20-летний россиянин стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии портала Transfermarkt. Теперь его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

«Не хочу ничего анонсировать. Придет время — скажу. Но побаиваюсь, что мне придется извиняться в черной водолазке, потому что трансфер Батракова в «ПСЖ» как никогда близок. Он на год может уехать сразу в аренду из клуба, это тоже возможно», — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат».

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма, прописанная в качестве отступных для европейских клубов за трансфер Батракова составляет 20 миллионов евро.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах.

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