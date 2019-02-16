Илья Геркус: "Процесс возведения крыши на стадионе "Локомотива" займет около трех лет"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус, являющийся членом Совета директоров железнодорожников, заявил, что процесс возведения крыши на домашнем стадионе красно-зеленых займет около 3 лет.

- Очень волнующая тема, вокруг которой много домыслов. Попытаюсь внести ясность. Для разработки эскизного проекта реновации мы наняли архитекторов, которые проектировали наш стадион в начале 2000-х - Проектный институт Арена. Это специалисты с лучшим опытом в стране в области строительства и реконструкции спортивных объектов. Они проделали большую работу и ответили, прежде всего, на вопрос о том, возможна ли реконструкция арены в ее текущем состоянии. Ответ: да, возможна. Далее они спроектировали несколько вариантов реконструкции и посчитали ориентировочные сроки и сметы.

Сейчас нужно решить целесообразен ли такой проект экономически, выделить финансирование - и вперед! Сколько это может занять времени? От принятия решения до “перерезания ленточки” - около 3 лет. При этом стадион полностью закрываться не будет, трибуны будут закрываться последовательно одна за другой, - написал Геркус в своем Инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.

"Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь