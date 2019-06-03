Илья Геркус предложил оштрафовать Кинси Волански на 10 миллионов долларов

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение, что Кинси Волански, модель, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", нужно оштрафовать на 10 миллионов долларов.

Ранее эксперты из Apex Marketing Group, компании, специализирующейся на оценке рекламы в спорте, подсчитали, что реклама сайта для взрослых Виталия Здоровецкого Vitaly Uncensored в финале Лиги чемпионов обошлась бы в 3,97 миллиона долларов за тот промежуток времени, что Волански была на поле. Напомним, что именно название этого канала было написано на груди модели.

- По-хорошему, ее надо засудить миллионов на 10 долларов. Чтоб она тоже повеселилась, - написал Геркус в Твиттере.

Кинси Волански: "Меня никак не наказали. Даже удивительно"

