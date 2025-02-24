Геркус: «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» ответил на вопрос об усилении «Зенита» в зимнее трансферное окно.

— В конце трансферного окна «Зенит» подписал Сашу Зделара.

— Это явно план Б. Видимо, что-то не сложилось с другим футболистом.

— Как оцените работу «Зенита» зимой?

— Приобретение Луиса Энрике не кажется заменой тем, кто уже ушел, а также покинет команду летом. Честно говоря, «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Будучи многократным чемпионом подряд, очень непросто оставаться в этом состоянии. Эту династию не сохранить, она так или иначе будет меняться. А поменять чемпионскую команду на такую же успешную — задача очень сложная.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая «быкам» по дополнительным показателям. На третьей строчке расположился» Спартак» с 37 очками.