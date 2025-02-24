Геркус — об отсутствии приобретений у «Краснодара»: «Зачем что-то чинить, если все работает?»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» прокомментировал отсутствие зимних трансферов у «Краснодара».

— «Краснодар», который ушел на перерыв первым в таблице, решил обойтись без приобретений. Это не выводит их из гонки?

— Нет. Но, честно говоря, это обращает на себя внимание. С другой стороны, как вы сказали: зачем что-то чинить, если все работает? Может быть, «Краснодар» рассуждает так же. Второй год они завершают первую часть сезона в качестве лидеров. А трансферы — это в том числе и сигнал внутри команды: футболисты, которые играют на той или иной позиции, недостаточно хороши. Возможно, для них сейчас важнее сохранить атмосферу внутри.

— В прошлом году их трансферная кампания тоже не была убедительной — и в итоге закончили вторыми.

— И такое бывает. «Зенит» и сейчас может их перегнать. Не потому, что у «Краснодара» нет трансферов, а просто потому, что питерцы тоже сильны.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая «быкам» по дополнительным показателям. На третьей строчке расположился «Спартак» с 37 очками.