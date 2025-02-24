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Геркус — об отсутствии приобретений у «Краснодара»: «Зачем что-то чинить, если все работает?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» прокомментировал отсутствие зимних трансферов у «Краснодара».

— «Краснодар», который ушел на перерыв первым в таблице, решил обойтись без приобретений. Это не выводит их из гонки?

— Нет. Но, честно говоря, это обращает на себя внимание. С другой стороны, как вы сказали: зачем что-то чинить, если все работает? Может быть, «Краснодар» рассуждает так же. Второй год они завершают первую часть сезона в качестве лидеров. А трансферы — это в том числе и сигнал внутри команды: футболисты, которые играют на той или иной позиции, недостаточно хороши. Возможно, для них сейчас важнее сохранить атмосферу внутри.

— В прошлом году их трансферная кампания тоже не была убедительной — и в итоге закончили вторыми.

— И такое бывает. «Зенит» и сейчас может их перегнать. Не потому, что у «Краснодара» нет трансферов, а просто потому, что питерцы тоже сильны.

Сергей Семак и&nbsp;новичок &laquo;Зенита&raquo; Саша Зделар.«Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим». Геркус — о трансферах в РПЛ и матче Россия — США

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая «быкам» по дополнительным показателям. На третьей строчке расположился «Спартак» с 37 очками.

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РПЛ
ФК Краснодар
Илья Геркус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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