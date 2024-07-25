В «Факеле» сообщили, что клуб продал все абонементы на домашние игры

В пресс-службе «Факела» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных сезонных абонементов на домашние матчи РПЛ-2024/25.

«Наш клуб реализовал все 7 тысяч абонементов. Это был наш предел. Остальное оставили на билеты», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Первый домашний матч на новом стадионе «Факел» проведет во 2-м туре РПЛ против «Акрона».