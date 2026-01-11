Игроки «Локомотива» вышли из отпуска и 13 января отправятся на сборы в ОАЭ

У игроков и тренерского штаба «Локомотива» завершился отпуск, сообщает пресс-служба железнодорожников.

В понедельник, 12 января, московская команда пройдет углубленный медосмотр, а во вторник отправится на сборы в ОАЭ, где будет готовиться к продолжению сезона-2025/26 в три этапа — до 21 февраля.

О составе команды и товарищеских матчах будет сообщено позднее.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Красно-зеленые набрали 37 очков за 18 матчей. В первой игре после возобновления турнира «Локо» 28 февраля примет «Пари НН».