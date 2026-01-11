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11 января, 19:41

Игроки «Локомотива» вышли из отпуска и 13 января отправятся на сборы в ОАЭ

Алина Савинова

У игроков и тренерского штаба «Локомотива» завершился отпуск, сообщает пресс-служба железнодорожников.

В понедельник, 12 января, московская команда пройдет углубленный медосмотр, а во вторник отправится на сборы в ОАЭ, где будет готовиться к продолжению сезона-2025/26 в три этапа — до 21 февраля.

О составе команды и товарищеских матчах будет сообщено позднее.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Красно-зеленые набрали 37 очков за 18 матчей. В первой игре после возобновления турнира «Локо» 28 февраля примет «Пари НН».

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
8
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат 1 : 1
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 1 0 1
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