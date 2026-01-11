Бабаев — об обмене Дивеева на Лусиано: «Убеждены, что этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход Игоря Дивеева в «Зенит».

«Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу ее многие сочли неочевидной — возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены в том, что на сегодня этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА.

Мы благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, и мы надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера», — приводит слова пресс-служба клуба.

26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.

Россиянин выступал за красно-синих с февраля 2019-го. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. В составе ЦСКА Дивеев дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.