Садыгов заявил, что Артигу уволили из «Химок» из-за плохой игры команды

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в интервью «СЭ» прокомментировал решение уволить Франка Артигу с поста главного тренера.

15 апреля об уходе 49-летнего специалиста сообщила пресс-служба подмосковского клуба.

— Почему был уволен Артига? Связано ли это с поддержкой игроков в вопросе финансов?

— Данное решение приняло руководство клуба, — сказал «СЭ» Садыгов. — Команда не играет, поэтому, наверное, другого решения не существовало. Не было такого, что Артигу убрали из команды, потому что он поддержал сторону игроков в вопросе, связанном с финансами. Мы с ним попрощались, пожали друг другу руки. Расстались в нормальных отношениях.

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Следующим главным тренером команды станет Магомед Адиев.