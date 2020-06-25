Игрокам «Оренбурга» предписано сидеть дома и ждать врачей
25 июня 2020, 13:52
По данным «СЭ», в среду, 24 июня, у «Оренбурга» прошла тренировка, в тот же день все члены команды сдали тест на коронавирус.
Сегодня футболистам с отрицательными результатами предписано сидеть дома, и дожидаться медиков для дополнительных обследований. Субботний матч с «Краснодаром» «Оренбург» рискует провести молодежным составом.
Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что в «Оренбурге» вспышка коронавируса. (Константин Алексеев)
Опрос
проголосовало: 25647Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...