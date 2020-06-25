РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игрокам «Оренбурга» предписано сидеть дома и ждать врачей

25 июня 2020, 13:52
Тренировка «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург».
Тренировка «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург».
Теги:

По данным «СЭ», в среду, 24 июня, у «Оренбурга» прошла тренировка, в тот же день все члены команды сдали тест на коронавирус.

Сегодня футболистам с отрицательными результатами предписано сидеть дома, и дожидаться медиков для дополнительных обследований. Субботний матч с «Краснодаром» «Оренбург» рискует провести молодежным составом.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что в «Оренбурге» вспышка коронавируса. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 25647
Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир