Игрокам «Оренбурга» предписано сидеть дома и ждать врачей

По данным «СЭ», в среду, 24 июня, у «Оренбурга» прошла тренировка, в тот же день все члены команды сдали тест на коронавирус.

Сегодня футболистам с отрицательными результатами предписано сидеть дома, и дожидаться медиков для дополнительных обследований. Субботний матч с «Краснодаром» «Оренбург» рискует провести молодежным составом.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что в «Оренбурге» вспышка коронавируса. (Константин Алексеев)