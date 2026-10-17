«Факел» на выезде обыграл «Крылья Советов» и одержал первую победу в РПЛ в сезоне

«Факел» обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура РПЛ — 2:1.

Встреча прошла в Самаре.

У гостей отличились защитники Клейтон на 17-й минуте и Матвей Бардачев на 67-й минуте. Оба игрока замкнули головой подачи нападающего Ильнура Альшина с угловых.

Единственный гол хозяев забил нападающий Мартин Крамарич на 25-й минуте.

Воронежцы одержали первую победу в РПЛ в сезоне-2026/27 и с 6 очками занимают 15-е место в турнирной таблице. Самарцы с 12 очками — на 10-й строчке.

В следующем туре 24 октября «Факел» на своем поле примет «Родину», «Крылья Советов» в этот же день на выезде сыграют с «Рубином».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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