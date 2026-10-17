«Локомотив» — «Краснодар»: Мусаев пошел к судье Новикову по окончании первого тайма

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после первого тайма матча 11-го тура против «Локомотива» пошел к главному арбитру встречи Никите Новикову. Специалист был недоволен действиями судьи и кричал в его сторону.

Также в трансляции игры показали другой момент: как Мусаева, отреагировавшего на что-то перед уходом в подтрибунное помещение, сдерживал вратарь «быков» Станислав Агкацев.

Первая половина встречи завершилась вничью — 1:1.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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