Игрокам «Крыльев Советов» представили нового генерального директора

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев попрощался с командой перед проходившей в среду тренировкой, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Также он представил игрокам своего преемника Роберта Тер-Абрамяна. Андреев выразил уверенность, что новое руководство сможет дать новый импульс развития клубу.

«Уверен, что присоединился к сплоченному коллективу и вместе мы будем добиваться самых высоких результатов. Давайте усиленно готовиться ко второй части чемпионата, чтобы завершить сезон на позитивной ноте и достичь тех целей, которые перед нами стоят», — обратился к коллективу Тер-Абрамян.

Андреев работал в «Крыльях Советов» с мая 2021 года. Тер-Абрамян ранее руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в ХК «Хумо» и занимал должности коммерческого директора в хоккейном «Авангарде» и ФНЛ.