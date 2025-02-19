«Факел» подписал контракт с албанским форвардом Пуси

«Факел» объявил о покупке нападающего азербайджанского «Шамахы» Белайди Пуси.

Срок контракта с 27-летним албанцем не уточняется.

Пуси выступал за «Шамахы» с июля 2024 года. Форвард забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 450 тысяч евро.