«РБ Спорт»: экс-исполнительный директор РПЛ Чебан стал советником генсека РФС

Бывший исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан назначен советников генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 64-летний функционер приступил к новым обязанностям в феврале. Он будет заниматься взаимодействием организации с российскими лигами и клубами.

Чебан занимал пост исполнительного директора РПЛ до весны 2024 года. Его сменщиком стал экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.