«РБ Спорт»: экс-исполнительный директор РПЛ Чебан стал советником генсека РФС
Бывший исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан назначен советников генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 64-летний функционер приступил к новым обязанностям в феврале. Он будет заниматься взаимодействием организации с российскими лигами и клубами.
Чебан занимал пост исполнительного директора РПЛ до весны 2024 года. Его сменщиком стал экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
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|
5
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|15
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|
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|
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|
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|43
|
9
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|35-39
|37
|
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|33
|
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|8
|14
|35-50
|32
|
12
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|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
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|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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