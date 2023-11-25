Ерохин отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Сочи»
Игрок «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).
— Начали не самым лучшим образом, но забили в концовке первого тайма, что помогло. Гол в раздевалку играет психологическую роль для команды соперника. Поэтому во втором тайме довели дело до победы, забили свои моменты, — начал Ерохин.
— Клаудиньо не забил пенальти, пробил паненкой. Обсуждали это в раздевалке?
— После матча я и другие игроки тренировались, поэтому пока еще не виделись, не могу сказать. Это лучше спросить у него.
— Как вообще относитесь к такому способу исполнения пенальти?
— Забивали уже в Суперкубке таким образом. Раз на раз не приходится. Если бы Клаудиньо реализовал, было бы немножко проще нам.
— Почему у «Зенита» такая разница между первыми и вторыми таймами? По ощущениям, первый тайм у команды уже не первый раз получается слабее.
— Сложно сказать. Мы работаем над этим и тренеры постоянно об этом говорят, что нужно начинать более активно. Будем стараться улучшать качество нашей игры в первом тайме.
— Впереди матч с «Локомотивом». Галактионов и Баринов резко высказались о судействе в игре с «Крыльями». В том числе нецензурно, за что их могут дисквалифицировать. Как думаете это повлияет на характер вашего матча с ними?
— За высказываниями не следил, исключительно за футболом. В любом случае нас ждет серьезный отрезок. Матч за Кубок и два матча чемпионата которые важны с турнирной точки зрения. Хотим уйти на перерыв на первом месте. Будем стараться все для этого делать. Посмотрим, как «Краснодар» сыграет свои матчи, но в первую очередь нам нужно отталкиваться от себя. Надо выигрывать свои матчи, а там уже будем смотреть.
— В Москве придется играть в холодную погоду, без крыши. Для «Зенита» — это проблема?
— Мы тренируемся в таких же условиях, поэтому проблем в плане адаптации не будет.
— «Зенит» временно вышел на первое место. Завтра у «Краснодара» матч с «Уралом», будете особенно переживать за екатеринбургскую команду?
— Просто будем смотреть. Все матчи сложные, и для «Краснодара», в том числе. «Урал» — хороший соперник и даст бой в любом случае.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
5
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3