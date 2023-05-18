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Сегодня, 11:17

Игрок «Торпедо» Роганович заявил, что комфортно чувствует себя в России

Алина Савинова
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Защитник «Торпедо» Боян Роганович ответил на вопрос о своей адаптации в России.

«Я комфортно чувствую себя в России, меня тепло приняли русские люди. Учу язык, и моя жизнь идет так, как надо. Что касается Москвы и России — в целом, все отлично! У черногорцев и русских похожий язык, мне легко ориентироваться, знаю основные слова для жизни и футбола. А так, в России есть свои отличия. Какие? Здесь холоднее, чем в Черногории, ха-ха!» — приводит Sport24 слова Рогановича.

22-летний черногорский футболист выступает за «Торпедо» с 2022 года. Ранее он играл в составе таких команд, как «Чукарички», «Титоград» и «Будучност».

В матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» потерпело поражение от ЦСКА (0:3) и досрочно вылетело в первую лигу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-18-igrok-torpedo-roganovich-komfortno-chuvstvuyu-sebya-v-rossii-menya-teplo-prinyali-russkiye-lyudi
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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Квинси Промес

Спартак

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П
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